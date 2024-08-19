Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок «Коламбуса» Патрик Лайне обменян в «Монреаль»

Экс-игрок «Коламбуса» Патрик Лайне обменян в «Монреаль»
Аудио-версия:
Комментарии

Американский хоккеист, экс-игрок «Коламбуса» Патрик Лайне официально обменян в «Монреаль Канадиенс» на защитника Джордана Харриса. Также в рамках сделки «Канадиенс» получили выбор во втором раунде драфта-2026.

Переговоры с разными клубами проходили на протяжении всего межсезонья. Генменеджер «Коламбуса» заявлял, что они рассматривают все варианты.

В минувшем сезоне Лайне провёл только 18 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «-10». Он получил травму плеча, из-за которой сначала сделал перерыв в игре, а после был включён в Программу помощи игрокам НХЛ. 26 июля Лайне вышел из данной программы и получил возможность быть обменянным в другой клуб. По словам генерального менеджера «Коламбуса», таким образом он хотел начать жить по-новому.

Материалы по теме
Лайне не хочет играть за «Коламбус». «Финский Овечкин» потерял связь с реальностью
Лайне не хочет играть за «Коламбус». «Финский Овечкин» потерял связь с реальностью
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android