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«Возможно, утечка фреона». Юные хоккеисты почувствовали недомогание после тренировки

«Возможно, утечка фреона». Юные хоккеисты почувствовали недомогание после тренировки
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В Красноярске юные хоккеисты почувствовали недомогание после соревнований в ледовом дворце «Варягъ». Родители спортсменов предположили, что причина — в утечке фреона, поскольку в прошлом году была похожая проблема.

«У большинства дома случилось это — заболела голова, тошнота, рвота. У родителей, соответственно, тоже очень болела голова, так как они присутствовали на трибунах. У одного человека было заключение – отравление угарным [газом]. Вчера ещё во время соревнований ребёнок терял сознание. Вызывали скорую вратарю команды соперников. Подозрение на утечку фреона. Это подозрение родительское, честно сказать. Между собой родителями мы разговаривали и вспомнили, что в прошлом году была подобная ситуация», — приводит слова родителей NGS24.ru.

Администрация ледового дворца отрицает версию с утечкой фреона, ссылаясь на неблагоприятную погоду и плохую проветриваемость помещения, из-за которого у детей могло начаться недомогание во время турнира.

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