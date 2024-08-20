Лайпсик — о знании русского языка: могу делать заказы в ресторанах

Нападающий «Автомобилиста» Брендан Лайпсик рассказал о своём уровне знания русского языка.

— После получения гражданства вы говорили, что изучаете русский язык. Каковы успехи?

— Да, это трудный язык для изучения, но, стараясь изо всех сил, я могу понимать большую часть сказанного. При общении с русскими ребятами стараюсь как можно чаще говорить на русском, надеюсь, пока я здесь играю, то смогу подтянуть свои знания. Сейчас я уже могу делать на русском заказы в ресторанах, работа идёт, — сказал Лайпсик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, 30-летний Лайпсик в прошлом сезоне провёл за санкт-петербургский СКА 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забил две шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф он сыграл два матча без результативных баллов.