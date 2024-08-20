Филатов — о переходе Кузнецова в СКА: всем, кто находится внутри хоккея, всё понятно

Хоккейный эксперт Никита Филатов прокомментировал работу СКА по переходу нападающего Евгения Кузнецова в клуб.

«Сейчас все обсуждают то, какая зарплата у Кузнецова, что Арсений Грицюк уступил в деньгах и как СКА влезает под потолок зарплат. Я так скажу: всем, кто находится внутри хоккея, всё понятно. Но давайте поменьше говорить про это, а побольше про то, что Кузнецов – это одна из глыб российского хоккея за последние десять лет. Это человек, который выиграл Кубок Стэнли, был одним из лучших в розыгрыше и, как многие считают, вовсе должен был стать MVP.

Давайте просто радоваться тому, что Женя вернулся в КХЛ и что у всех будет возможность вживую наблюдать за его игрой. Понятно, что никогда не уйти от разговоров про эти нюансы, связанные с зарплатой и с потолком, но я не верю, что это каким-то образом может сказаться на самом Кузнецове. Это слишком большой мастер», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

В марте 2024 года Евгений Кузнецов был обменян из «Вашингтон Кэпиталз», где выступал в течение 10 лет, в «Каролину». За «ураганов» нападающий провёл 20 матчей регулярного чемпионата НХЛ (2+5) и 10 матчей плей-офф (4+2). В июле 2024 года клуб выставил Евгения на драфт отказов, а затем расторг с ним контракт. 31 июля Кузнецов заключил соглашение сроком на четыре года с петербургским СКА.