Генменеджер «Нэшвилла» Тротц отреагировал на запрос Аскарова об обмене из клуба

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц прокомментировал запрос российского голкипера Ярослава Аскарова на обмен из клуба.

«Мы знаем о запросе, но ожидаем, что игрок явится в тренировочный лагерь и поборется за место в составе в сентябре», — приводит слова Тротца Nashville Post.

Напомним, 22-летний Аскаров отправился за океан, когда ему было 19 лет. За два сезона, проведённые там, он сумел сыграть в основе лишь три раза. Остальное время Ярослав провёл в Американской хоккейной лиге, играя в фарм-клубе «Нэшвилла» «Милуоки Эдмиралс».

В это межсезонье стало известно, что вратарь, вероятно, вновь будет защищать цвета «Эдмиралс». Отметим, что за минувший сезон Аскаров стал вторым по показателям вратарём в лиге.