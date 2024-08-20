Финский нападающий Патрик Лайне рассказал о своём переходе в «Монреаль». Напомним, накануне Лайне официально обменян в канадский клуб на защитника Джордана Харриса и выбор во втором раунде драфта-2026.

«Я не хочу был форвардом с 30 голами за сезон. Я хочу вернуться к статистике в 40, 50 шайб. Я уже делал это раньше, и это не случайно. Но дело не только в этом. Я хочу прийти и сделать всё возможное, чтобы внести свой вклад в команду и помочь ей победить, неважно, забью ли я 50 или 20 голов, главное, чтобы команда победила.

Благодаря Программе помощи игрокам НХЛ я узнал много нового о себе, о том, как справляться с определёнными ситуациями. Всегда что-то будет происходить, много невзгод, много хорошего, и вопрос в том, как с этим справиться. Я никогда не был лучшим в этом деле. Теперь вопрос в том, как пройти через это. Это своего рода вопрос «стакан наполовину полон или наполовину пуст», и в наши дни нужно смотреть на вещи в более позитивной перспективе. Проходить через трудные времена — вот чему я научился. Я чувствую, что нахожусь в действительно очень хорошем месте, и очень рад последним новостям», — цитирует Лайне сайт НХЛ.