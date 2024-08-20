Товарищеские матчи клубов КХЛ 20 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 20 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут два товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 13:00 мск московский «Спартак» начнёт контрольный матч с нижегородским «Торпедо». Команда Алексея Жамнова ранее провела одну контрольную встречу, в которой уступила «Куньлунь Ред Стар» (1:4). У «Торпедо» также одна игра в нынешнем межсезонье, где нижегородцы одолели «Юнисон-Москва» из ВХЛ (2:1 ОТ).

В 16:30 мск в Омске стартует предсезонный турнир «Кубок Блинова». В первой встрече местный «Авангард» примет челябинский «Трактор». Трансляция игры будет доступна на телеканале «Хоккейный».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова 20 августа 2024, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

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