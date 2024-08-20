Главный тренер «Вашингтона» ответил, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери верит, что российский капитан клуба Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в сезоне-2024/2025.

«Думаю ли я, что он сможет забить 42 гола в этом году? Я абсолютно уверен, что он способен на это. Если он сможет занимать правильные позиции для бросков, а я ожидаю, что он это сделает, я не думаю, что будет преувеличением сказать, что он сможет забить 42 гола в его возрасте, учитывая, насколько он талантливый снайпер.

Наш персонал, его партнёры по команде, он сам проделываем действительно хорошую работу, сосредоточиваясь на том, чтобы сделать всё необходимое, чтобы достичь цели. Нет сомнений, что люди внутри нашей организации, тренеры, игроки с нетерпением ждут, что этот день наступит как можно скорее», — цитирует Карбери сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.