Тренер «Торпедо» оценил переход Василия Подколзина в «Эдмонтон»

Тренер «Торпедо» Владимир Филатов прокомментировал переход российского нападающего Василия Подколзина из «Ванкувер Кэнакс» в «Эдмонтон Ойлерз».

«Во-первых, я рад за Василия. Через этот обмен он получит возможность закрепиться в хорошем коллективе, в команде, которая претендует на Кубок Стэнли. Подколзин провёл в «Ванкувере» три тогда, последний сезон у него сложился не совсем так, как он хотел, большую часть времени выступал за фарм-клуб.

И вот эта плеяда игроков, которая сейчас в «Эдмонтоне», — это серьёзные хоккеисты высочайшего уровня. Уверен, в следующем году они продолжат поход за кубком. Всё это поможет Василию перезагрузить карьеру. И даже у таких мастеров, как Макдэвид, Драйзайтль и прочих, может научиться многому. И я буду очень рад, если у Васи всё получится, если он станет неотъемлемой частью коллектива «Эдмонтон», — сказал Филатов в интервью Metaratings.

Напомним, Подколзин в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа.

Россиянин принял участие в 137 играх за последние три сезона в составе «Ванкувера», забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.