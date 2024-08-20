Рябыкин оценил, как потери Ткачёва и Буше скажутся на «Авангарде»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался на тему травм лидеров «Авангарда» — Владимира Ткачёва и Рида Буше.

— Другие громкие новости пришли из другого вашего бывшего клуба — «Авангарда», который вслед за Ткачёвым на долгий срок потерял ещё одного лидера атаки — Буше. Проблема?

— Однозначно — проблема. Но надо отдать должное менеджменту Омска, замены сделаны в сжатые сроки. Понятно, что Галиев и Макеев — не полноценная компенсация, но нужно учитывать и потолок зарплат.

— Видите параллели между нынешним стартом сезона «Авангарда» и вашим — когда омский клуб тоже терял лидеров из-за травм?

— Не совсем точное сравнение. Два года назад у нас было два центральных — и один из них, Найт, тоже на долгий срок выбыл из-за травмы. Сейчас менеджмент весной и летом очень прилично укрепил центральную линию. Это главная линия в хоккее, вокруг которой можно строить любую команду. И потеря крайних — даже таких именитых, как Ткачёв и Буше, — уже не такая болезненная, — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Ткачёв получил тяжёлую травму на предсезонной тренировке и выбыл на срок до полугода. Буше получил травму в середине августа, его восстановление займёт около месяца.