Защитник Динар Хамидуллин покинул «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» и защитник Динар Хамидуллин расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

30-летний защитник пополнил состав новосибирской команды в прошлое межсезонье и провёл за «Сибирь» 44 матча, в которых набрал 8 (1+7) очков.

Кроме новосибирского клуба, Хамидуллин в Континентальной хоккейной лиге играл за «Северсталь» и «Адмирал». Всего в рамках КХЛ игрок обороны провёл 150 встреч, в которых он забросил 10 шайб и отдал 18 результативных передач с показателем полезности «-11».

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за превышение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.

Первый матч в новом сезоне «Сибирь» проведёт в Омске с местным «Авангардом». Встреча состоится 4 сентября.