ВХЛ изменила правила написания фамилий игроков на форме

Правлением ВХЛ принято решение, что в предстоящем сезоне Всероссийской хоккейной лиги фамилии хоккеистов на игровой форме команд хоккейных клубов будут наноситься на кириллице. Сообщается, что данные изменения будут отражены в регламенте соревнования.

Напомним, ранее правление ФХР приняло решение делегировать права на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд Ассоциации «Высшая хоккейная лига».

7 августа состоялось заседание правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд. В сезоне-2024/2025 будет проведён Чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига.