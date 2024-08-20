Шатан жёстко ответил словацким журналистам, критикующим ФХС за вызов игроков КХЛ в сборную

Глава Федерация хоккея Словакии Мирослав Шатан резко ответил местным журналистам, которые пытались критиковать организацию за приглашение хоккеистов из КХЛ.

«Нигде в законе не написано, что нельзя приглашать игроков из КХЛ в сборную. Ваша мораль – это ваша мораль, у другого человека она может быть другая. Мы здесь работаем для всех, независимо от того, правые они или левые, христиане они или атеисты. Мы представляем всю Словакию.

Я бы также посоветовал вам больше заниматься спортивной журналистикой, критиковать спортивные вещи и меньше заниматься политикой, потому что вы спортивный журналист.

Сегодня некоторые журналисты думают только о кликах и лайках и не осознают, какую работу мы здесь делаем. Если не хотите нам помогать, то хотя бы не мешайте и не врите.

Я воспользуюсь метафорой: когда кто-то добровольно решает покрасить забор в детском саду, не нужно приходить и пинать банку с краской, просто пройдите мимо. И не делайте этого ради кликов и внимания. Какой-то молодой журналист хочет внимания и пишет чушь. Старайтесь думать, когда что-то спрашиваете», — приводит слова Шатана Sport Aktuality.