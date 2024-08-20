Генеральный директор «Салавата» ответил на вопрос о будущем Николая Кулёмина в клубе

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос о будущем Николая Кулёмина в клубе

«По Николаю нет пока информации. Его представители тоже пока на нас не выходили. Он решает свои вопросы, поэтому пока с ним контактов нет. Будет информация – мы дадим знать», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 37-летний Кулёмин принял участие в 46 матчах, отметившись 25 (13+12) результативными действиями при показателе полезности «+7». Напомним, в сезоне-2023/2024 «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (2-4). Уфимцы не могут преодолеть барьер первого раунда плей-офф два сезона подряд.