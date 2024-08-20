Андрей Назаров назвал главные преимущества предсезонных турниров КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров назвал главные преимущества предсезонных турниров Континентальной хоккейной лиги.

«Предсезонные турниры сейчас в своей самой активной стадии, идёт генеральная репетиция перед стартом регулярного чемпионата. Слежу за матчами, делаю определённые выводы. Главный плюс в том, что у команд есть возможность наиграть большинство, попробовать, как работает меньшинство, протестировать все связки и звенья. Важно обойтись без травм, потому что у некоторых команд уже есть серьёзные потери.

Спорт и хоккей сейчас очень важны для людей. Проблем нынче хватает, недруги не дремлют, но мы видим, кто наши настоящие друзья. Посмотрите на недавнюю встречу двух национальных лидеров России и Азербайджана, мы на связи с нашими братьями-белорусами. Не просто так многие клубы КХЛ проводили предсезонные сборы в Минске. Нужно сплотиться, продолжать стоять плечом к плечу друг к другу, придерживаться курса нашего президента. Победа 100% будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.