Гендиректор «Салавата» — о взаимодействии клуба с ЦСКА: близких отношений нет

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о взаимодействии клуба с ЦСКА.

«Сколько я здесь работаю, по-моему, три года или больше. Только недавно познакомился с руководителем ЦСКА, поэтому взаимодействие происходит так же, как и с «Торпедо», «Амуром», «Адмиралом» — со всеми одинаково. Близких отношений нет», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (2-4). Уфимцы не могут преодолеть барьер первого раунда плей-офф два сезона подряд.

В первом матче нового сезона уфимский клуб сыграет в «зелёном дерби» с «Ак Барсом». Встреча состоится на льду «Салавата Юлаева» 5 сентября.