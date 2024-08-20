«Вряд ли это возможно». Баширов — о том, может ли ЦСКА забрать любого игрока уфимцев

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил, может ли ЦСКА забрать любого игрока из уфимского клуба.

«По поводу того, что ЦСКА может забрать любого игрока. Навряд ли это возможно», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (2-4). Уфимцы не могут преодолеть барьер первого раунда плей-офф два сезона подряд.

В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб сыграет в «зелёном дерби» с «Ак Барсом». Встреча состоится на льду «Салавата Юлаева» 5 сентября.

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