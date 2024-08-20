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Баширов — о долгах «Салавата»: погасили кредиторскую задолженность в размере 1,2 млрд

Баширов — о долгах «Салавата»: погасили кредиторскую задолженность в размере 1,2 млрд
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что клуб погасил кредиторскую задолженность в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Хочу сказать хорошую новость. Несколько дней назад глава республики Радий Фаритович Хабиров подписал ряд распоряжений. У нас была задолженность, КХЛ просила нас выйти в новый сезон без долгов. Была кредиторская задолженность 1,2 млрд. Теперь у нас её нет благодаря решению главы республики. Сегодня мы посылаем письмо в лигу, что этой задолженности у нас нет, так что у нас резко улучшилось финансовое положение», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб сыграет в «зелёном дерби» с «Ак Барсом». Встреча состоится на льду «Салавата Юлаева» 5 сентября.

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