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Гендиректор «Салавата» рассказал, останется ли в команде Пустозёров

Гендиректор «Салавата» рассказал, останется ли в команде Пустозёров
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, останется ли в уфимском клубе нападающий Алексей Пустозёров.

«Буквально вчера приехал на турнир его агент, мы с ним вчера разговаривали. До этого мы примерно месяц не общались. Видимо, они какие-то варианты искали, может быть, не связанные с КХЛ. Мы вчера сделали ещё одно предложение, указали место, где он может играть, предложили новые условия, не связанные с увеличением контракта. Ждём сегодня ответа, надеемся, что он примет наше новое предложение. Мы бы хотели видеть его в команде, конечно», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб сыграет в «зелёном дерби» с «Ак Барсом». Встреча состоится на льду «Салавата Юлаева» 5 сентября.

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