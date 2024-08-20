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Баширов рассказал, стоит ли ждать в «Салавате Юлаеве» защитника-иностранца

Баширов рассказал, стоит ли ждать в «Салавате Юлаеве» защитника-иностранца
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, стоит ли ждать в уфимском клубе защитника-иностранца.

«Движения есть, мы сейчас ждём решение игрока. Переговоры идут уже недели две, мы вроде бы согласовали уже, нам сказали, что вопрос практически решён, на 90%. Но в отношении иностранных игроков это пока не может гарантировать, что контракт будет подписан. Наше предложение компромиссное, надеемся, что договоримся. Хотелось бы, чтобы наши интересы совпали и мы подписали контракт», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб сыграет в «зелёном дерби» с «Ак Барсом». Встреча состоится на льду «Салавата Юлаева» 5 сентября.

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