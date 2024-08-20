Гендиректор «Салавата» — о трансферной кампании: нам не хватает опытных игроков

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о селекционной работе клуба в нынешнее межсезонье.

«Она ещё не закончена. Итоги предсезонного турнира показали места, над которыми нам нужно работать. Посмотрим, мы это обсуждали уже с тренерским штабом, возможно, будут какие-то изменения. Тут сложно найти компромисс, потому что есть ряд молодых игроков, которых вы видели во втором матче. Их мы планировали приглашать в этом году в главную команду, давать им игровое время. В то же время нам нужен результат. Нам не хватает опытных игроков, которые смогут цементировать команду, потому что у нас есть две хорошие тройки, а в нижних звеньях надо, наверное, усилиться. Возможно, будем приобретать игроков. В эти дни решим, что делать», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.