Баширов — о трансферах защитников: кого мы хотели — нам не отдали

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о работе по подписанию защитников в клуб.

«Кого мы хотели – нам не отдали. Где-то по принципиальным позициям. Команды, которые могли это сделать, отдали их в другие команды или же предлагали обмены, которые сейчас бы могли быть выгодными, но, смотря в будущее, это нам не совсем выгодно. Речь в том числе шла об игроках, которые пришли из ЦСКА.

У нас есть молодые игроки, которым есть что доказывать: Комаров, Варлов, Газимов, Цулыгин. Дальнейшее их пребывание в «Торосе» было бы губительным для их карьеры. Поэтому мы посчитали, что у нас есть возможность предоставить им игровое время. Кто воспользуется шансом, тот и будет дальше играть. Мы считаем, что наши игроки способны взять на себя роль защитников, укрепить защитную линию. Ближе к новому году увидим, правильное наше решение или нет», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.