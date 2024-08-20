Главный тренер «Вашингтона» высказался о физической форме Овечкина в нынешнем межсезонье

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал про физическую форму капитана клуба Александра Овечкина.

«Фотографии Овечкина в отпуске в начале межсезонья могли ввести некоторых в заблуждение, но я полностью уверен, что Александр будет готов к началу тренировочного лагеря.

Люди также должны помнить, что Алексу 38, скоро 39. У него семья, дети, так что в конце сезона ему нужно время, чтобы мысленно перезагрузиться, отправиться в отпуск, провести время с родными и отвлечься от игры в хоккей, чтобы к началу тренировок он думал: «Я готов и рад приступить к работе в зале», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.