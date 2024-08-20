Баширов — о расторжении контракта со Шмелёвым: мы давали возможность Сергею найти команду

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Сергеем Шмелёвым. Форвард перешёл в «Адмирал».

«Мы сразу же после того, как закончился сезон, связались с его представителем и предупредили, что наше сотрудничество будет прекращено, поэтому им предлагали искать команду. Расторгли, когда началось время сборов. То есть не было такого, что мы ему объявили об этом в последний день. Мы дали возможность найти команду, слава богу, он её нашёл. Думаю, Сергея мы ещё услышим. Может быть, ещё вернётся», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В регулярном сезоне-2023/2024 Шмелёв провёл 45 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 28 очков с показателем полезности «+16». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний форвард сыграл три матча, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу.