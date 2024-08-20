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Козлов — о новых сроках предсезонки: ребята пришли в форме, поэтому ничего особо не меняли

Козлов — о новых сроках предсезонки: ребята пришли в форме, поэтому ничего особо не меняли
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о новых сроках предсезонной подготовки в КХЛ.

«Непривычно для нашего и советского хоккея, что всего месяц дан на подготовку. Что касается формы, с которой ребята подошли, то я заметил, что ребята осмыслили свою подготовку. Они понимали, что они должны прийти в форме, рассчитывая, что будет всего месяц на подготовку. В принципе, ребята пришли в хорошей форме. Поэтому мы делаем то же самое в это время, что делали в прошлом году. Особо мы ничего не поменяли», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В первом матче нового сезона уфимский клуб сыграет в «зелёном дерби» с «Ак Барсом». Встреча состоится на льду «Салавата Юлаева» 5 сентября.

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