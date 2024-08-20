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Козлов рассказал, сможет ли сыграть Алалыкин в предсезонных матчах

Козлов рассказал, сможет ли сыграть Алалыкин в предсезонных матчах
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, сможет ли сыграть нападающий Данил Алалыкин в предсезонных матчах.

«У него повреждение небольшое, он сейчас лечится. Ото дня ко дню ему становится лучше, поэтому, когда он будет готов на 100%, он сыграет. Если он будет сомневаться, то, конечно, я его попридержу», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (2-4). Уфимцы не могут преодолеть барьер первого раунда плей-офф два сезона подряд.

В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб сыграет в «зелёном дерби» с «Ак Барсом». Встреча состоится на льду «Салавата Юлаева» 5 сентября.

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