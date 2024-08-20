Баширов: задача «Салавата Юлаева» не меняется — это Кубок Гагарина

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о главной цели команды на сезон.

«Ушли по разным причинам несколько человек, которые были лидерами в прошлом сезоне. Задача для нас не меняется – это Кубок Гагарина. Поэтому наши приобретения ставили собой цель, чтобы у нас была команда, которая будет выполнять самые высокие задачи. Конечно же, неудачи в двух прошлых сезонах стали для нас уроком, поэтому нам пришлось и потратиться, и поменять немного концепцию, чтобы не ходить по одному и тому же кругу. Думаем, что по большей части это удалось.

Тех лидеров, которые у нас были, один в один не заменишь, но, как показывает практика, те ребята, которые получают больше возможностей, пользуются моментом. При сложившихся обстоятельствах у людей возникает больше ответственности, они по-другому раскрываются. По ряду игроков мы увидели много новых хороших качеств, которые дают нам повод надеяться на хороший результат», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.