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Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал, мог ли Лукоянов перейти в команду

Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал, мог ли Лукоянов перейти в команду
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, мог ли экс-форвард «Ак Барса» Артём Лукоянов перейти в уфимскую команду.

«Это было давно уже. Когда начались разговоры о том, что Лукоянов не останется в «Ак Барсе». У нас не было предложений от его представителя, мы просто слышали, что он не против перейти в нашу команду. Таких переговоров, что у нас было предложение, а мы отказали, не было», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, 35-летний Лукоянов провёл в казанском клубе всю свою карьеру в КХЛ. В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий сыграл 69 матчей суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 16 (9+7) очков.

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