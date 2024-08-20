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Баширов поделился мнением насчёт высокой посещаемости игр «Салавата» в прошедшем сезоне

Баширов поделился мнением насчёт высокой посещаемости игр «Салавата» в прошедшем сезоне
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал высокую посещаемость уфимского клуба в прошлом сезоне.

«КХЛ, мне кажется, очень быстро развивается. Где-то получает сопротивление, но, тем не менее, та философия и стратегия, которую разработала лига, приносит свои плоды. Это явно видно. Мы не хотим сказать, что мы так классно играем, поэтому только к нам идут (болельщики). Во всех клубах отмечается большое количество болельщиков. Это заслуга всей лиги и нашей команды в том числе. Которая играет привлекательно и подтверждает стремление всей лиги к тому, чтобы хоккей стал одним из элементов семейного времяпрепровождения. Надеюсь, эта тенденция сохранится, мы сделаем всё для этого. Сейчас лига выравнивается, со всеми тяжело играть», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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