Баширов поделился мнением насчёт высокой посещаемости игр «Салавата» в прошедшем сезоне

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал высокую посещаемость уфимского клуба в прошлом сезоне.

«КХЛ, мне кажется, очень быстро развивается. Где-то получает сопротивление, но, тем не менее, та философия и стратегия, которую разработала лига, приносит свои плоды. Это явно видно. Мы не хотим сказать, что мы так классно играем, поэтому только к нам идут (болельщики). Во всех клубах отмечается большое количество болельщиков. Это заслуга всей лиги и нашей команды в том числе. Которая играет привлекательно и подтверждает стремление всей лиги к тому, чтобы хоккей стал одним из элементов семейного времяпрепровождения. Надеюсь, эта тенденция сохранится, мы сделаем всё для этого. Сейчас лига выравнивается, со всеми тяжело играть», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.