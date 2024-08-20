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Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов оценил переход Евгения Кузнецова в СКА

Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов оценил переход Евгения Кузнецова в СКА
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Я уверен, что ЦСКА и СКА принимают решения, которые направлены на развитие российского хоккея», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз». Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

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