Баширов рассказал, мог ли Бурмистров перейти в «Салават Юлаев»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, мог ли форвард Александр Бурмистров перейти в стан уфимского клуба.

«По Бурмистрову мои коллеги звонили его представителям, они ответили, что журналист не так понял вопрос. Там пересеклись вопросы и ответы с одного вопроса на другой, когда расшифровывали, видимо, так получилось, что Бурмистров оказался в интересах нашей команды. Этого не было, к нам никто с предложением не выходил», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в регулярном сезоне-2023/2024 Бурмистров провёл за «Спартак» 50 матчей, в которых записал на свой счёт 18 (2+16) результативных баллов. В плей-офф Кубка Гагарина форвард в трёх играх отметился одной голевой передачей. Всего в рамках КХЛ 32-летний нападающий сыграл 484 встречи, где набрал 170 (50+120) очков.