Вице-президент пивоваренной компании «Балтика» допустил создание хоккейного клуба

Вице-президент по продажам пивоваренной компании «Балтика» Егор Гусельников допустил создание хоккейного клуба.

— У «Балтики» есть соглашение с РПЛ — есть футбольный клуб. Теперь заключили контракт с КХЛ, когда появится хоккейная команда в Калининграде?

— Футбольная команда «Балтика» в Калининграде пока никак не связана с компанией «Балтика». Кроме совпадения в названии. Хотя мы очень ждём возвращения калининградской «Балтики» в РПЛ. Мы открыты к любым форматам взаимодействия. Понимаем, что это совсем другое сотрудничество, другой бизнес, но почему бы и нет, — цитирует Гусельникова Legalbet.

Напомним, 19 августа, пивоваренная компания «Балтика» и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заключили соглашение о партнёрстве. Представители компании «Балтика» и КХЛ согласились с тем, что нужно решить вопрос с продажей пива на спортивных аренах, поскольку это окажет поддержку российскому хоккею, в том числе региональному, а для пивоваров станет дополнительной возможностью формирования культуры потребления напитка совершеннолетними.