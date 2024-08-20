Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вице-президент пивоваренной компании «Балтика» допустил создание хоккейного клуба

Вице-президент пивоваренной компании «Балтика» допустил создание хоккейного клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент по продажам пивоваренной компании «Балтика» Егор Гусельников допустил создание хоккейного клуба.

— У «Балтики» есть соглашение с РПЛ — есть футбольный клуб. Теперь заключили контракт с КХЛ, когда появится хоккейная команда в Калининграде?
— Футбольная команда «Балтика» в Калининграде пока никак не связана с компанией «Балтика». Кроме совпадения в названии. Хотя мы очень ждём возвращения калининградской «Балтики» в РПЛ. Мы открыты к любым форматам взаимодействия. Понимаем, что это совсем другое сотрудничество, другой бизнес, но почему бы и нет, — цитирует Гусельникова Legalbet.

Напомним, 19 августа, пивоваренная компания «Балтика» и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заключили соглашение о партнёрстве. Представители компании «Балтика» и КХЛ согласились с тем, что нужно решить вопрос с продажей пива на спортивных аренах, поскольку это окажет поддержку российскому хоккею, в том числе региональному, а для пивоваров станет дополнительной возможностью формирования культуры потребления напитка совершеннолетними.

Материалы по теме
Официально
ВХЛ изменила правила написания фамилий игроков на форме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android