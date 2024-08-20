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Евгений Артюхин рассказал, какие клубы заслужили возвращение в КХЛ

Евгений Артюхин рассказал, какие клубы заслужили возвращение в КХЛ
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Бывший нападающий команд КХЛ и сборной России Евгений Артюхин считает, что новокузнецкий «Металлург» и «Югра» заслужили возвращение в лигу.

«Я за расширение лиги. Это здорово. Чемпионат усилится, новые команды добавятся. Для популяризации нашего хоккея это хорошо. В Новокузнецке том же любят хоккей, стадион отреставрировали. Туда пришли очень хорошие тренеры, которые горят желанием выигрывать. «Металлург» заслужил возвращение в КХЛ, как и «Югра». Был вот «Атлант» в Мытищах. Реально ли его возродить? Есть ещё, поговаривают, вариант с командой из Сербии. Тоже хорошее решение для нас», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

«Металлург» выступал в КХЛ с 2008 по 2017 год. «Югра» играла в лиге с 2010 по 2018 год. Сейчас обе команды играют в ВХЛ.

Ранее бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил слова хоккейного агента Алексея Дементьева, который заявил, что, по его информации, в следующем сезоне в лиге появятся три новых клуба.

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