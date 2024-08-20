Агент Чеховича: Иван был недоволен своим игровым временем в «Локомотиве»

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Ивана Чеховича, прокомментировал расторжение контракта игрока с ярославским «Локомотивом».

— В клубе приняли такое решение, он ещё в прошлом сезоне мало играл. Тоже был недоволен своим игровым временем.

— Чехович сам хотел покинуть команду?

— Не то что он хотел покинуть команду. Он хотел играть, а не сидеть на лавке.

— Переговоры с другими клубами уже ведутся?

— Да, сейчас ведём переговоры, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В прошедшей регулярке КХЛ 25-летний форвард сыграл 59 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 25-летний форвард провёл 12 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.