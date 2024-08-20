Голкипер Богданов перешёл в «Динамо» СПб, ранее от вратаря отказался «Адмирал»

29-летний вратарь Никита Богданов подписал контракт с «Динамо» Санкт-Петербург на один сезон, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, 12 августа голкипер расторг контракт с «Адмиралом».

Никита Богданов является воспитанником СКА. Большую часть карьеры провёл в командах системы петербургского клуба в МХЛ и ВХЛ, а также привлекался к тренировкам СКА. Кроме этого, защищал цвета «Тамбова», «Нефтяника» и «Динамо» СПб.

Всего в ВХЛ Богданов сыграл 178 матчей с коэффициентом надёжности 1,94. В сезоне-2017/2018 стал лучшим среди всех вратарей лиги по проценту отражённых бросков (95,6%). В прошлом сезоне дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе «Сочи». Сыграл восемь матчей, в которых отразил 90% бросков.