Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин делает такие вещи, о которых люди и не подозревали

Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин делает такие вещи, о которых люди и не подозревали
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик оценил вероятность для Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Овечкин делает такие вещи, о которых люди и не подозревали, так что побить рекорд Гретцки в новом сезоне реально», — цитирует Патрика официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

Материалы по теме
Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки уже в новом сезоне?
Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки уже в новом сезоне?
Материалы по теме
Главный тренер «Вашингтона» ответил, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android