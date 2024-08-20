Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин делает такие вещи, о которых люди и не подозревали

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик оценил вероятность для Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Овечкин делает такие вещи, о которых люди и не подозревали, так что побить рекорд Гретцки в новом сезоне реально», — цитирует Патрика официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.