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«Спартак» показал Андрея Миронова с капитанской нашивкой

«Спартак» показал Андрея Миронова с капитанской нашивкой
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Защитник Андрей Миронов стал капитаном в «Спартаке» в преддверии контрольного матча с «Торпедо», сообщает пресс-служба красно-белых. Напомним, ранее игрок обороны был капитаном в московском «Динамо», откуда ушёл после прошлого сезона.

29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».

В прошедшем сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где в шести матчах уступил магнитогорскому «Металлургу» (2-4). «Динамо» в минувшей регулярке Континентальной хоккейной лиги заняло первое место. В плей-офф бело-голубые во втором раунде уступили «Трактору» в четырёх матчах.

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