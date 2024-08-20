Филатов: «Детройт» — идеальный вариант для Тарасенко

Хоккейный эксперт Никита Филатов оценил переход российского нападающего Владимира Тарасенко в «Детройт Ред Уингз».

«В том году, когда Тарасенко перешёл в «Оттаву», у меня были очень серьёзные сомнения, что это правильная история. А сейчас мне кажется, что «Детройт» — это идеальный вариант для Володи. Там много партнёров, которые подходят в плане его броска, завершения. Именно с приходом Тарасенко у «Детройта» есть все шансы, чтобы наконец-то выйти в плей-офф впервые за долгое время. И мне кажется, что у Володи всё получится. Он всё ещё очень хороший игрок», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

32-летний Тарасенко последний сезон провёл в составе «Флориды», где в 19 матчах набрал 14 (6+8) очков. В НХЛ россиянин также выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис», в составе которого провёл 11 сезонов. Именно «Сент-Луис» выбрал Тарасенко в первом раунде драфта НХЛ 2010 года под общим 16-м номером.