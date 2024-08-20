Грицюк — о переходе в СКА: Крылов сказал, что я обязан «Авангарду», но это бизнес

Нападающий СКА Арсений Грицюк рассказал о своём переходе из «Авангарда» в стан армейского клуба.

– Тогда президентом «Авангарда» был Александр Владимирович Крылов. Мы запросили мою трансферную стоимость. Генеральным менеджером тогда был Рашид Хабибулин. Он меня вызывает, говорит, так и так: вот контракт, другие цифры, но с бонусами получается то же самое, что я запросил. Но только там чистыми, а здесь – с бонусами.

Я много разговаривал со своим агентом Шуми Бабаевым. Мы делали подсчёт статистики, соотношения денег. Мне в Омске не давали эти деньги. Крылов вызвал к себе в офис в Москву – и там мы не смогли с ним договориться.

– Как шёл разговор?

– Он свою позицию гнул, видел эту ситуацию по-другому – что я обязан Омску, что меня там воспитали, что кубок выиграл с ними, что эта школа много для меня сделала. Я с этим не спорю. Но это часть бизнеса, и мы все понимаем, что у нас карьера [продолжается] 13, 15, 18 лет, у кого как сложится, дай бог подольше, и что за это определённое время ты должен заработать, чтобы тебе хватило на жизнь.

У всех есть свои хотелки. Он начал гнуть свою позицию, что я обязан Омску подписать этот контракт, потому что я их воспитанник. Я сказал свою позицию – что я хочу заработать эти деньги чистыми. Он сказал, что, если мне нечего сказать, я могу идти. Я вышел, меня забрал агент, мы с ним переговорили, позвонили Роману Борисовичу – и он был не против меня забрать. И с того момента я стал игроком СКА, — сказал Грицюк в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».

В прошедшем сезоне Грицюк в регулярке и плей-офф сыграл 60 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 21 результативную передачу.