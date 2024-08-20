Гатиятулин: «Ак Барс» стал другим, сильнее или слабее — узнаем в конце сезона

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил, стал ли казанский клуб слабее с учётом имеющихся хоккеистов.

– В СМИ есть мнение, что нынешний состав «Ак Барса» стал слабее, чем прошлогодний. Согласны ли вы с этим или по-вашему это два разных подбора игроков под разные игровые модели?

– Я бы сказал – команда стала другой. Слабее или сильнее – это мы узнаем в конце сезона, — цитирует Гатиятулина сайт КХЛ.

48-летний Гатиятулин работал тренером в «Тракторе» (2015-2016), СКА (2018-2020), молодёжной (2015) и основной сборных России (2018-2020). Главным тренером в «Белых Медведях» (2011-2015), «Тракторе» (2016-2018, 2020-2023). Тренерские достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2022), бронзовый призёр ЧМ (2019), бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2014, 2015), серебряный призёр МЧМ (2015).