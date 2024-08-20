Минское «Динамо» пополнил тренер вратарей Степан Горячевских

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Тренер Степан Горячевских пополнил тренерский штаб минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Специалист будет отвечать за подготовку вратарей.

Как тренер Степан Горячевских работал в «Динамо-Шиннике», «Минских зубрах» и институте сборных Беларуси.

В качестве вратаря играл за «Юность», «Шахтёр», «Донбасс», «Северсталь» и другие клубы. В сезоне-2017/2018 был в системе минского «Динамо». Достижения: четырёхкратный чемпион Беларуси, трёхкратный чемпион Украины, обладатель Континентального кубка (2006/2007). В составе сборной Беларуси участник пяти чемпионатов мира.

В прошлом сезоне минское «Динамо» попало в плей-офф с восьмого места в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде белорусский клуб уступил московскому «Динамо» в серии из шести матчей.