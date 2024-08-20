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Два очка Кагарлицкого помогли «Торпедо» победить «Спартак» в контрольном матче

Два очка Кагарлицкого помогли «Торпедо» победить «Спартак» в контрольном матче
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился контрольный матч, в котором местный «Спартак» уступил нижегородскому «Торпедо» со счётом 2:3.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
20 августа 2024, вторник. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Кирсанов) – 06:02 (4x4)     0:2 Гончарук (Кагарлицкий, Летунов) – 10:27 (5x4)     0:3 Летунов (Кагарлицкий) – 23:46 (5x5)     1:3 Принс (Чайковски) – 28:33 (5x4)     2:3 Пашин – 59:56 (5x5)    

На седьмой минуте первого периода Василий Атанасов с передачи Кирилла Кирсанова открыл счёт в матче. В середине периода Сергей Гончарук с передач Дмитрия Кагарлицкого и Максима Летунова удвоил преимущество гостей.

На четвёртой минуте второго периода Максим Летунов с передачи Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Шейн Принс с передачи Михала Чайковски одну шайбу отыграл.

За четыре секунды до конца основного времени матча Александр Пашин сократил отставание «Спартака» до минимума, установив окончательный счёт во встрече.

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