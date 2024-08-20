Два очка Кагарлицкого помогли «Торпедо» победить «Спартак» в контрольном матче
Поделиться
В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился контрольный матч, в котором местный «Спартак» уступил нижегородскому «Торпедо» со счётом 2:3.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
20 августа 2024, вторник. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Кирсанов) – 06:02 (4x4) 0:2 Гончарук (Кагарлицкий, Летунов) – 10:27 (5x4) 0:3 Летунов (Кагарлицкий) – 23:46 (5x5) 1:3 Принс (Чайковски) – 28:33 (5x4) 2:3 Пашин – 59:56 (5x5)
На седьмой минуте первого периода Василий Атанасов с передачи Кирилла Кирсанова открыл счёт в матче. В середине периода Сергей Гончарук с передач Дмитрия Кагарлицкого и Максима Летунова удвоил преимущество гостей.
На четвёртой минуте второго периода Максим Летунов с передачи Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Шейн Принс с передачи Михала Чайковски одну шайбу отыграл.
За четыре секунды до конца основного времени матча Александр Пашин сократил отставание «Спартака» до минимума, установив окончательный счёт во встрече.
Комментарии
- 20 августа 2024
-
15:48
-
15:32
-
15:25
-
15:07
-
14:47
-
14:26
-
14:10
-
13:51
-
13:38
-
13:20
-
13:14
-
13:05
-
12:46
-
12:38
-
12:30
-
12:25
-
12:16
-
12:11
-
12:04
-
12:02
-
11:59
-
11:55
-
11:48
-
11:34
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:21
-
11:18
-
11:15
-
11:09
-
11:05
-
11:03
-
11:01
-
10:53