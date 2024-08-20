Два очка Кагарлицкого помогли «Торпедо» победить «Спартак» в контрольном матче

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился контрольный матч, в котором местный «Спартак» уступил нижегородскому «Торпедо» со счётом 2:3.

На седьмой минуте первого периода Василий Атанасов с передачи Кирилла Кирсанова открыл счёт в матче. В середине периода Сергей Гончарук с передач Дмитрия Кагарлицкого и Максима Летунова удвоил преимущество гостей.

На четвёртой минуте второго периода Максим Летунов с передачи Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Шейн Принс с передачи Михала Чайковски одну шайбу отыграл.

За четыре секунды до конца основного времени матча Александр Пашин сократил отставание «Спартака» до минимума, установив окончательный счёт во встрече.

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