Филатов оценил приглашение целого ряда российских хоккеистов из Северной Америки в ЦСКА

Хоккейный эксперт Никита Филатов прокомментировал трансферную работу ЦСКА в нынешнее межсезонье.

— ЦСКА вернул из-за океана целый ряд игроков (Денис Гурьянов, Руслан Исхаков, Никита Охотюк, Егор Афанасьев, Дмитрий Саморуков, Иван Просветов). От кого вы ожидаете прорыва в сезоне КХЛ?

— Думаю, это хорошая история. Все ребята молодые, в хорошем возрасте, с высоким потенциалом, поигравшие в НХЛ. У них должно получиться найти общий язык с тренерским штабом. Очень интересно, в какой хоккей будет играть Илья Воробьёв с учётом таких исполнителей. Учитывая сумасшедший бросок, снайперские качества Гурьянова и способность к созданию, к креативу Исхакова, я бы выделил этих игроков.

— Можно ожидать, что Денис Гурьянов сможет перезагрузить свою карьеру в КХЛ?

— Тут чаще всего всё зависит от игрока. Если он будет подходить под требования Воробьёва, то, конечно, вероятность высокая. Не просто так Гурьянов провёл много сезонов в Северной Америке. Спорить с тем, что у него есть потенциал, чтобы забивать в КХЛ много, никто не будет. Другое дело, какая будет совместимость у игрока и тренера и будут ли правильно использоваться его качества.

— Иван Просветов способен стать первым вратарём ЦСКА?

— Я не претендую на то, что разбираюсь в каких-то вратарских нюансах. Но мне кажется, что бригада Просветов — Гамзин вполне серьёзная, солидная. Поэтому я думаю, что в этом плане на данный момент у ЦСКА всё в порядке, а в начале сезона уже будет ясно, — приводит слова Филатова «РБ Спорт».