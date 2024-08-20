«У меня нет времени, пока легионер вольётся в чемпионат». Тамбиев — об уходе Ортеги

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал уход американского нападающего Остина Ортеги из клуба. Форварда подписали в мае 2024 года, он не успел сыграть ни одного официального матча за клуб.

«Не скажу, что он плохой игрок. Не хочется говорить об игроке плохо, тем более что он на просмотре в другом клубе, это неэтично, это неправильно. Моё требование простое. Если легионер уступает российскому хоккеисту и в тренировках, и во время игр, мы дали ему сыграть два матча… На наш взгляд, российские игроки, крайние нападающие — они быстрее, они резче. Их уровень повыше, нам так показалось. У меня нет времени, пока легионер вольётся в чемпионат, он должен понимать, что он приехал в КХЛ – вторую сильнейшую лигу мирового хоккея. Может, он и хороший игрок, но для меня он не подходит», — приводит слова Тамбиева сайт «Адмирала».