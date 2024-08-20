Генменеджер «Коламбуса» — об обмене Лайне: нам нужны игроки, которые хотят быть в команде

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл прокомментировал обмен нападающего Патрика Лайне в «Монреаль Канадиенс» на защитника Джордана Харриса. Также в рамках сделки «Канадиенс» получили выбор во втором раунде драфта-2026.

«Нам нужны игроки, которые хотят быть в команде, и Патрик ясно дал понять, что, по его мнению, смена обстановки будет для него лучшим вариантом. Мы смогли приобрести хорошего молодого игрока в лице Джордана Харриса, сохранив при этом финансовую гибкость в этой сделке, что было очень важно для нас. Мы желаем Патрику всего наилучшего.

Он ясно дал понять, что хочет начать всё сначала в другом месте. И у меня уже была такая ситуация, возможно, не на этом уровне и не с таким типом игроков. Я сказал его представителю, что мы обязательно рассмотрим каждую сделку, и я дал ему полное разрешение на переговоры с командами», — цитирует Уоддела пресс-служба клуба.