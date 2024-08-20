Генменеджер «Монреаля» рассказал детали разговора с Патриком Лайне перед обменом

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз подтвердил, что он говорил с нападающим Патриком Лайне перед его обменом из «Коламбуса».

«Не всегда бывает так, что при обсуждении сделки у вас есть возможность поговорить с игроком до приобретения прав на него, поэтому мы с радостью это сделали, чтобы просто лучше понять его путь к тому, где он находится сегодня, о трудностях, которые у него были. Мы остались очень довольными этим разговором. Мы также говорили с Патриком о Монреале и давлении, которое приходит с этим рынком, и он совсем не уклонился от этого. На самом деле, я думаю, что он ищет такой рынок, чтобы играть на нём.

Я передал ему следующее: если ты приехал сюда готовым внести свой вклад в эту команду, сделать всё, что в твоих силах, чтобы помочь нам достичь цели, и если это та возможность, которую ты ищешь, то не говори больше ни слова. Вот что я хочу услышать от игроков. Независимо от того, забьёт ли он 20 голов или 40 голов, его успех здесь не будет определяться исключительно голами. Он будет определяться способностью вносить вклад в эту команду и помогать нам», — цитирует Хьюза пресс-служба клуба.