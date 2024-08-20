Нападающий системы «Югры» Артур Фаизов обменян в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба. Ханты-мансийский клуб получил за 18-летнего форварда денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Фаизов провёл 13 матчей в ВХЛ, в которых набрал 2 (1+1) очка. Форвард выступал в МХЛ за «Мамонтов Югры». Нападающий провёл 59 матчей, в которых набрал 25 очков — забросил 14 шайб и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+15». Форвард набрал 16 штрафных минут.

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на третьем месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимский клуб уступил челябинскому «Трактору» в серии из шести матчей.