Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Якупов: хоккеисты КХЛ хотят более комфортных условий, чем те, что есть сейчас

Якупов: хоккеисты КХЛ хотят более комфортных условий, чем те, что есть сейчас
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов заявил, что хоккеисты в клубах КХЛ хотят более комфортных условий, и рассказал, что в некоторых клубах лиги до сих пор недостаточно тренажёров или не хватает спортивного питания.

– В клубах КХЛ работа улучшилась за последние годы?
– Нет. Есть проблемы: отели, тренажёрные залы. Наверное, это всё можно сделать. Человек, который действительно болеет командой и хочет победить, это сделает. А есть люди, которые этого не хотят. У них такой менталитет: есть команда, есть бюджет – делайте, что хотите.

В зале может быть всего одна штанга – ну и ничего страшного, занимайтесь по очереди. А ведь хочется, чтобы были комфортные условия как на выезде, так и дома. Всё же складывается из мелочей. Но если, допустим, в клубе не хватает спортивного питания, то для меня это дичь.

Понятно, что в КХЛ не могут допустить команду без определённого бюджета. Но если ты играешь в этой лиге, значит, ты должен соответствовать её уровню. Бывает такое, что в команде может не хватать протеина, батончиков или гелей. Конечно, любой хоккеист может выйти из ситуации и всё это заказать. Но, ребята, на дворе XXI век. Многие игроки хотят более комфортных условий, чем те, что сейчас. Всё это немножко расстраивает, — цитирует Якупова Allhockey.ru.

Напомним, прошлый сезон Якупов провёл в нижнекамском «Нефтехимике», где набрал 19 (8+11) очков в 31 матче, а со следующего сезона сыграет в китайском «Куньлуне», с которым подписал контракт только в августе. Сейчас Якупов готовится к предстоящему сезону, но делает это один, потому что ему комфортнее готовиться к сезону именно так.

Материалы по теме
Первый номер драфта НХЛ в помощь. «Куньлунь» вправду нацелился на медали?
Первый номер драфта НХЛ в помощь. «Куньлунь» вправду нацелился на медали?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android