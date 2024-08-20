Якупов: хоккеисты КХЛ хотят более комфортных условий, чем те, что есть сейчас

Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов заявил, что хоккеисты в клубах КХЛ хотят более комфортных условий, и рассказал, что в некоторых клубах лиги до сих пор недостаточно тренажёров или не хватает спортивного питания.

– В клубах КХЛ работа улучшилась за последние годы?

– Нет. Есть проблемы: отели, тренажёрные залы. Наверное, это всё можно сделать. Человек, который действительно болеет командой и хочет победить, это сделает. А есть люди, которые этого не хотят. У них такой менталитет: есть команда, есть бюджет – делайте, что хотите.

В зале может быть всего одна штанга – ну и ничего страшного, занимайтесь по очереди. А ведь хочется, чтобы были комфортные условия как на выезде, так и дома. Всё же складывается из мелочей. Но если, допустим, в клубе не хватает спортивного питания, то для меня это дичь.

Понятно, что в КХЛ не могут допустить команду без определённого бюджета. Но если ты играешь в этой лиге, значит, ты должен соответствовать её уровню. Бывает такое, что в команде может не хватать протеина, батончиков или гелей. Конечно, любой хоккеист может выйти из ситуации и всё это заказать. Но, ребята, на дворе XXI век. Многие игроки хотят более комфортных условий, чем те, что сейчас. Всё это немножко расстраивает, — цитирует Якупова Allhockey.ru.

Напомним, прошлый сезон Якупов провёл в нижнекамском «Нефтехимике», где набрал 19 (8+11) очков в 31 матче, а со следующего сезона сыграет в китайском «Куньлуне», с которым подписал контракт только в августе. Сейчас Якупов готовится к предстоящему сезону, но делает это один, потому что ему комфортнее готовиться к сезону именно так.