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«Оказывается, в Америке не всё так хорошо». Спортдиректор «Лады» — об отсутствии Греко

«Оказывается, в Америке не всё так хорошо». Спортдиректор «Лады» — об отсутствии Греко
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, почему американский нападающий Энтони Греко до сих пор не прибыл в расположение тольяттинского клуба.

— Почему Энтони Греко до сих пор не прибыл в расположение «Лады»?
— С нашей стороны были выполнены все условия. Оказывается, и с другой стороны бывают проблемы. Потеряли паспорт, недавно сделали новый, Энтони уже получил его. Ждём его к клубе со дня на день. Подписывали контракты с ним и с Троем Джозефсом в одно время, но у Троя получилось приехать сразу, а у Греко — нет. Оказывается, в Америке не всё так хорошо.

Видим Греко в тройке с Джозефсом и Сафиным. Иностранец должен быть лидером. Если он не будет сильнее отечественных игроков, то какой в нём смысл? Поэтому мы и взяли только двух легионеров. У нас не было задачи брать пятерых иностранных игроков, — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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