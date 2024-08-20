Дубль Сикуры принёс «Трактору» победу над «Авангардом» на предсезонном турнире в Омске

В Омске на предсезонном турнире «Кубок Блинова» прошёл стартовый матч между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Победу в игре одержали челябинцы со счётом 5:2.
Дублем в матче отметился нападающий «Трактора» Дилан Сикура. Ещё по разу в составе челябинского клуба отличились Илья Карпухин, Данил Юртайкин и Стивен Кэмпфер. Отметим, что первыми в матче отличились хоккеисты «Авангарда». На 13-й минуте первого периода при игре в большинстве счёт открыл Станислав Галиев, которому ассистировали Александр Филатьев и Иван Николишин. В середине третьего периода дебютную шайбу за «Авангард» забросил Алексей Макеев. Ворота команд защищали голкиперы Павел Хомченко и Зак Фукале.
Следующий матч на турнире «Авангард» проведёт 21 августа с «Барысом». «Трактор» в своей второй игре встретится с «Локомотивом» 22 августа.
- 20 августа 2024
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