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Дубль Сикуры принёс «Трактору» победу над «Авангардом» на предсезонном турнире в Омске

Дубль Сикуры принёс «Трактору» победу над «Авангардом» на предсезонном турнире в Омске
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В Омске на предсезонном турнире «Кубок Блинова» прошёл стартовый матч между местным «Авангардом» и челябинским «Трактором». Победу в игре одержали челябинцы со счётом 5:2.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
20 августа 2024, вторник. 16:40 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Галиев (Филатьев, Николишин) – 12:57 (5x4)     1:1 Сикура (Ткачёв) – 17:35 (5x5)     1:2 Карпухин (Телегин, Котляревский) – 23:27 (5x5)     1:3 Сикура (Кравцов, Кэмпфер) – 38:33 (5x4)     1:4 Юртайкин (Кадейкин) – 45:19 (5x5)     2:4 Макеев (Вей, Касселс) – 54:04 (5x4)     2:5 Кэмпфер (Карпухин, Светлаков) – 58:18 (en)    

Дублем в матче отметился нападающий «Трактора» Дилан Сикура. Ещё по разу в составе челябинского клуба отличились Илья Карпухин, Данил Юртайкин и Стивен Кэмпфер. Отметим, что первыми в матче отличились хоккеисты «Авангарда». На 13-й минуте первого периода при игре в большинстве счёт открыл Станислав Галиев, которому ассистировали Александр Филатьев и Иван Николишин. В середине третьего периода дебютную шайбу за «Авангард» забросил Алексей Макеев. Ворота команд защищали голкиперы Павел Хомченко и Зак Фукале.

Следующий матч на турнире «Авангард» проведёт 21 августа с «Барысом». «Трактор» в своей второй игре встретится с «Локомотивом» 22 августа.

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